В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите

Перечень лиц, подлежащих государственной защите, будет значительно расширен. В него войдут представители силовых и правоохранительных ведомств, а также спецслужб, которые сейчас обделены такой возможностью.

На пленарном заседании в среду Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении соответствующий закон. Правом на госзащиту, согласно документу, предлагается наделить госслужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в борьбе с терроризмом. В настоящее время наши военные продолжают противостоять террористам в Сирии.

Аналогичное право получат госслужащие органов внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях. Правда, в каких именно, почти никто не узнает по причине специфики их службы.

Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Поясняется, что такое право возникнет "при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью".

Отмечается, что действующая редакция Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" допускает возможность толкования нормы, в соответствии с которой госзащите подлежат только сотрудники центрального аппарата Росгвардии, в то время как реальные угрозы в последнее время стали получать рядовые бойцы, которые поддерживали правопорядок во время незаконных акций. Через соцсети их идентифицировали, а затем им угрожали участники тех самых несогласованных уличных мероприятий. Угрозы шли и родственникам росгвардейцев.

Реальные угрозы в последнее время стали получать рядовые бойцы Росгвардии и их родственники

По мнению авторов инициативы, изменения должны установить единую систему защиты федеральных государственных служащих, участвующих в борьбе с терроризмом в спецоперациях или выполняющих специальные функции по обеспечению безопасности.

Иван Петров