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Российская газета

Сергей Шойгу встретился с разработчиком виртуального оружия

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Источник изображения: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в качестве наставника провел первую встречу с одним из победителей третьего сезона конкурса "Лидеры России" - первым заместителем директора ЗАО "Специальное конструкторское бюро" Виктором Калининым.

На этой встрече, в частности, обсуждался проект цифровой экосистемы, разработанной Калининым. Основная идея проекта заключается в создании виртуальных моделей вооружений, военной и специальной техники, которые будут "эксплуатироваться" в виртуальной реальности параллельно с действующим арсеналом. По задумке автора этой программы, она позволит, в том числе, предотвращать различные отказы вооружений.

В ходе разговора с Калининым министр обороны поинтересовался состоянием дел ЗАО "Специальное конструкторское бюро" и стоящими перед предприятием задачами.

По итогам этой встречи были определены направления деятельности военного ведомства, в рамках которых победитель конкурса сможет получить уникальный опыт работы в системе государственного управления.

Справка "РГ"

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать социальные лифты для активных и талантливых граждан страны. Конкурс нацелен на выявление сильных управленцев и обеспечение их возможностью реализации перспективных идей и проектов.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Минoбороны РФ
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