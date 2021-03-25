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РИА Новости

Минобороны объяснило отмену приказов о рассекречивании военных документов

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отмена приказов Минобороны РФ по рассекречиванию документов Великой Отечественной войны обусловлена новым приказом, расширяющим перечень документов, сообщили в военном ведомстве.

"Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны", - заявили в Минобороны, комментируя сообщения СМИ об отмене приказов главы ведомства по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Отмечается, что в настоящее время в МО РФ работа по рассекречиванию документов того периода организована в соответствии с новым приказом министра обороны РФ "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны". Таким образом, в связи с регистрацией нового документа в Минюсте России предыдущие приказы были отменены, как утратившие свою актуальность.

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