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Известия.ru

Министр обороны Румынии случайно опубликовал в соцсети секретные данные

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

Глава министерства национальной обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал в социальной сети фотографию, на которой изображены секретные данные. Об этом сообщила 23 марта румынская газета Digi 24.

«На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра минобороны в Сибиу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после внимания СМИ к фотографии публикация была удалена со страницы министра, однако она успела разойтись по социальным сетям.

Публикация с фотографией появилась после визита Чукэ в Академию сухопутных войск имени Николае Бэлческу в Сибиу.

Как отметили в министерстве обороны Румынии, фотография не раскрывает секретные данные и угрозы нарушения безопасности нет. В ведомстве уточнили, что данные, представленные на фотографии, открывают доступ к платформе для записи на вакцинацию в Сибиу, передает «Sputnik Молдова».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Румыния
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