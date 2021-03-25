Министр обороны Румынии случайно опубликовал в соцсети секретные данные

Глава министерства национальной обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал в социальной сети фотографию, на которой изображены секретные данные. Об этом сообщила 23 марта румынская газета Digi 24.

«На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра минобороны в Сибиу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после внимания СМИ к фотографии публикация была удалена со страницы министра, однако она успела разойтись по социальным сетям.

Публикация с фотографией появилась после визита Чукэ в Академию сухопутных войск имени Николае Бэлческу в Сибиу.

Как отметили в министерстве обороны Румынии, фотография не раскрывает секретные данные и угрозы нарушения безопасности нет. В ведомстве уточнили, что данные, представленные на фотографии, открывают доступ к платформе для записи на вакцинацию в Сибиу, передает «Sputnik Молдова».