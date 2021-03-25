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Известия.ru

В ДНР заявили о размещении Украиной вооружения в населенных пунктах Донбасса

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинские военные продолжают размещать вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе. Об этом 24 марта заявил официальный представитель управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение семи единиц военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — цитирует Басурина пресс-служба ДНР.

Отмечается, что украинская сторона продолжает препятствовать работе международных наблюдателей, применяя станции радиоподавления, чтобы не допустить обнаружения беспилотниками военной техники.

Также в ДНР отметили, что за минувшие сутки украинские силовики не раз нарушали режим прекращения огня в разных районах Донбасса.

«Военнослужащие народной милиции на провокации не поддались, строго соблюдая режим прекращения огня, продолжают наблюдение за противником, находятся в готовности к адекватному реагированию на действия боевиков», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день представитель ДНР в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стремительно ухудшается в последние два месяца.

Никоноров подчеркнул, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ иногда фиксировали периоды полной тишины. В то же время он указал на то, что говорить о полном прекращении обстрелов нельзя.

10 марта сообщалось о бое между военнослужащими вооруженных сил Украины и народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. В ЛНР указали, что за минувшие сутки украинские силовики нарушали режим прекращения огня четыре раза и обстреливали ЛНР из минометов. Ответным огнем ополченцам удалось подавить огневые точки украинских военных.


Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
ОБСЕ
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