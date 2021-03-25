Хуснуллин заявил о дефиците рабочих на строительстве космодрома Восточный

Российские власти в ближайшее время планируют решить проблему нехватки рабочих на строительстве второй очереди космодрома Восточный. Об этом в среду, 24 марта, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Людей пока не хватает. Мы договорились, что количество людей будет увеличено», ― сказал он в ходе рабочего визита в Амурскую область.

Хуснуллин отметил, что причиной «кадрового голода» стали ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса. Также он добавил, что в настоящее время примерно 600 человек находятся на карантине в Благовещенске.

Помимо этого, вице-премьер не увидел смысла в создании специального единого заказчика для завершения строительства космодрома.

«По закону единый заказчик занимается только гражданскими объектами, поэтому этим он заниматься не может. Создавать единого заказчика я пока не вижу смысла. Считаю, что мы можем найти все решения, которые нам позволят достроить космодром Восточный», ― подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что итоговое решение о механизме строительства третьей очереди космодрома Восточный должно быть принято в ближайшие недели. Кроме того, он выразил надежду на поддержку федерального правительства.

Ранее, 5 марта, арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный на 90 суток. При этом в пресс-службе производственно-строительной организации «Казань» сообщили о продолжении строительства стартового стола для «Ангары» и о планируемом обжаловании решения суда.

В конце декабря 2020 года глава «Роскосмоса» выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».