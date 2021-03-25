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WarSpot

Вертолёт, нырнувший слишком глубоко

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Источник изображения: warspot.ru

ВМС США побили рекорд глубины при поднятии летательного аппарата с океанского дна. Вчера, 23 марта, пресс-служба Командования военно-морских систем (NAVSEA) сообщила о том, что вертолёт MH-60S Seahawk, потерпевший крушение в прошлом году, удалось поднять с глубины свыше 5800 м.

Специальное судно Supervisor of Salvage and Diving (SUPSALV) сумело поднять вертолёт с глубины 19 075 футов (5814 м). В ВМС США указывают, что это рекорд для поднятия крупных объектов с таких глубин, который превысил предыдущий показатель SUPSALV, когда со дна подняли самолёт.

Вертолёт MH-60S Seahawk, пробывший на океанском дне более года

Источник изображения: navsea.navy.mil

MH-60S Seahawk американских ВМС потерпел крушение в январе 2020 года у берегов Окинавы во время перелёта с десантного корабля на военную базу США в Японии. Экипажу удалось покинуть тонущий вертолёт, обошлось без жертв. Извлечённую машину вернут в США для изучения причины крушения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
SH-60
Проекты
2020-й год
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