Ростех планирует безвозмездно передать регионам более 40 устаревших самолетов

Среди них транспортник 3-МТ "Атлант", Ту-16, корабельный МиГ-29К и другие

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует безвозмездно передать более 40 самолетов, выведенных из эксплуатации, региональным властям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Мы готовы безвозмездно передать более 40 экземпляров авиационной техники регионам России, среди них транспортник 3-МТ "Атлант", Ту-16, корабельный МиГ-29К и другие. Эти машины свое уже отлетали, и это обычная практика, когда отслужившая срок техника, военная или гражданская, получает вторую жизнь: передается местным властям для обустройства музеев, памятных мест - это правильно", - сказали в госкорпорации.

Там также уточнили, что соответствующие письма о безвозмездной передаче машин направили региональным властям.

Ранее сообщалось, что с различных площадок ОАК, в основном с авиазаводов, планируется передать 44 самолета в регионы России для использования в качестве музейных экспонатов.