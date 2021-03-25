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ТАСС

Ростех планирует безвозмездно передать регионам более 40 устаревших самолетов

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Экипаж ракетоносца "Ту-16"
Экипаж ракетоносца "Ту-16" морской авиации возвращается после выполненного задания.
Источник изображения: РИА Новости

Среди них транспортник 3-МТ "Атлант", Ту-16, корабельный МиГ-29К и другие

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует безвозмездно передать более 40 самолетов, выведенных из эксплуатации, региональным властям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Мы готовы безвозмездно передать более 40 экземпляров авиационной техники регионам России, среди них транспортник 3-МТ "Атлант", Ту-16, корабельный МиГ-29К и другие. Эти машины свое уже отлетали, и это обычная практика, когда отслужившая срок техника, военная или гражданская, получает вторую жизнь: передается местным властям для обустройства музеев, памятных мест - это правильно", - сказали в госкорпорации.

Там также уточнили, что соответствующие письма о безвозмездной передаче машин направили региональным властям.

Ранее сообщалось, что с различных площадок ОАК, в основном с авиазаводов, планируется передать 44 самолета в регионы России для использования в качестве музейных экспонатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
Компании
ОАК
Ростех
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