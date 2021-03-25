Президент Украины Владимир Зеленский национализировал "Мотор Сич"

ЦАМТО, 24 марта. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения, следует из указа, обнародованном на сайте президента 24 марта, передает "РИА Новости".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", – говорится в указе.

В указе не уточняется, о каких решениях идет речь, также не указываются предприятия, которых касается указ. Однако вопрос о выполнении этих решений решался 11 марта на заседании СНБО. Тогда же в рамках этого обсуждения было решено вернуть в госсобственность "Мотор Сич".

"Мотор Сич" – предприятие в Запорожье, разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56 проц. его акций, однако позднее суд арестовал их по ходатайству СБУ, напоминает "РИА Новости".