Борисов заявил, что гибель экипажа Ту-22М3 под Калугой требует дальнейших разбирательств

Ранее сообщалось, что на аэродроме Шайковка во время подготовки бомбардировщика к полету произошло нештатное срабатывание системы катапультирования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Обстоятельства гибели экипажа самолета Ту-22М3 накануне под Калугой до конца не выяснены и требуют дальнейшего разбирательства. Об этом заявил журналистам в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы еще будем разбираться", - сказал Борисов.

По данным Минобороны РФ, во вторник на аэродроме Шайковка под Калугой во время подготовки бомбардировщика Ту-22М3 к полету произошло нештатное срабатывание системы катапультирования, когда самолет стоял на земле. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа погибли при падении на землю.