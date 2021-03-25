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ТАСС

Рогозин заявил, что решение о строительстве третьей очереди Восточного примут в апреле

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Стартовый комплекс космодрома "Восточный"
Стартовый комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: © Роскосомс

Руководитель "Роскосмоса" подчеркнул, что рассчитывает на поддержку федерального правительства

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Итоговое решение о механизме строительства третьей очереди космодрома Восточный в Амурской области должно быть принято в апреле текущего года, сообщил в среду журналистам во время поездки в Амурскую область руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Дело в том, что мы находимся на развилке, решение по которой еще не принято. Я надеюсь, [решение о строительстве третьей очереди] будет принято в ближайшие недели. Естественно, такие решения принимает глава государства, которому будут доложены виды, взгляды генеральных конструкторов, ведущих наших инженеров на предмет, что возможно в варианте "А", в варианте "Б", в варианте "В". Это разные комбинации сил и средств космических систем для обеспечения главной задачи", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку федерального правительства. "Давайте подождем, считайте, сколько там, две с половиной недели, и у нас появится уже с вами некое решение, которым будет руководствоваться Роскосмос, ну и правительство нас, надеюсь, поддержит", - заявил Рогозин по итогам рабочей поездки на космодром Восточный вице-премьера Марата Хуснуллина. "Марат Шакирзянович в курсе того, что необходимо, и что потребуется в случае принятия того или другого плана действий по созданию транспортной системы стратегического класса", - добавил он.

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что космодром Восточный будет развиваться всегда, так как каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса.

Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено шесть пусков.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

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