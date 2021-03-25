На МАКС-2021 покажут первый российский электросамолет

Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом 24 марта сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

«Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований. — Ред.) делали: электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую новинку Россия собирается представить на мероприятии.

«Ростех» 23 марта заявил, что представит МАКСе в 2021 году широкий спектр разработок, в том числе и «принципиально новый» самолет. В госкорпорации не пояснили, к какому из классов самолета относится новинка.

В тот же день в Минпромторге России рассказали, что намерении принять участие в МАКСе в этом году выразили более 40 стран, в том числе партнеры РФ по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В декабре 2020 года сообщалось, что салон «МАКС», который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в салоне и зарезервировали площади.