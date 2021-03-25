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Известия.ru

На МАКС-2021 покажут первый российский электросамолет

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Авиасалон "МАКС"
Авиасалон "МАКС".
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый электросамолет российского производства покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом 24 марта сообщил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

«Это то, что с ФПИ (Фонд перспективных исследований. — Ред.) делали: электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую новинку Россия собирается представить на мероприятии.

«Ростех» 23 марта заявил, что представит МАКСе в 2021 году широкий спектр разработок, в том числе и «принципиально новый» самолет. В госкорпорации не пояснили, к какому из классов самолета относится новинка.

В тот же день в Минпромторге России рассказали, что намерении принять участие в МАКСе в этом году выразили более 40 стран, в том числе партнеры РФ по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В декабре 2020 года сообщалось, что салон «МАКС», который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в салоне и зарезервировали площади.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
ФПИ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
Электрический самолёт
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