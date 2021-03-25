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Российская газета

Инспекторы из России проверяют военный объект в Дании

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

В среду, 24 марта, группа инспекторов из России приехала на один из военных объектов Дании. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуют для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Такой международный контроль предусмотрен Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года.

Наши офицеры должны убедиться, что датский военный гарнизон живет обычной жизнью, и там не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные военные этому контролю не препятствуют. Более того, они при необходимости разрешат коллегам из России поговорить со своими солдатами и офицерами и, возможно, даже кто-то сфотографировать.

Венский документ дает международным инспекторам такое право. Единственное ограничение - контролеры не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и обязаны ограничить свой интерес согласованной с датскими военными территорией.

Несколько слов о том, чем должна завершиться эта поездка. На ее заключительном этапе военные, как правило, организуют специальный брифинг. Речь, конечно, не о встрече с журналистами. Хозяева и гости сядут за один стол и вместе проанализируют все увиденное и услышанное. Если контролеры заметят какие-то нарушения международных обязательств у принимающей стороны, они на них укажут. А командование воинской части даст свои комментарии. По возвращению домой инспекторы из России должны будут подготовить для ОБСЕ подробный отчет о своей командировке в Данию.

Напомним, что сейчас, после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и начала вынужденной аналогичной процедуры Россией, сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.

Досье "РГ"

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 30 ноября 2011 года. В настоящее время его участниками являются 56 государств.

Реализация этих договоренностей предусматривает обмен информацией и осуществление мер повышения транспарентности. Также предусмотрены консультации и сотрудничество в отношении необычной военной деятельности, сотрудничество в отношении опасных инцидентов военного характера, организация посещений для устранения озабоченности в отношении военной деятельности. Сюда же входят осуществление контактов и военного сотрудничества, предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности; наблюдение за определенными видами военной деятельности, соблюдение ограничительных положений и осуществление мер контроля. Целью этих договоренностей также является развитие региональных мер доверия и безопасности, участие в ежегодных совещаниях по оценке выполнения и заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Обмен ежегодной информацией между государствами-участниками Венского документа осуществляется в печатном и электронном видах. При этом используются дипломатические каналы и межгосударственная коммуникационная сеть связи ОБСЕ.

Между тем

В среду военное ведомство России проинформировало, что по приглашению финской стороны заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Финляндии в нашей стране Антти Хелантером. Сообщается, что состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии, а также ситуации с COVID-19.


Юрий Гаврилов

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