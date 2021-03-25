Войти
Российская газета

Под Ульяновском прошли масштабные российско-белорусские учения

324
0
0
Гостеприимные волжане преподнесли хлеб-соль замкомандира 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси гвардии полковнику Владимиру Гнедчику. Минобороны России
Гостеприимные волжане преподнесли хлеб-соль замкомандира 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси гвардии полковнику Владимиру Гнедчику. Минобороны России.

На две недели окрестности поселка Поливно под Ульяновском стали настоящей "горячей точкой". Да такой, что потребовалась помощь "миротворцев". И не только российских. На берега Волги прибыли на помощь военные из братской Беларуси. В совместных российско-белорусских тактических учениях приняли участие около 400 российских и 80 белорусских военнослужащих, было задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, вертолеты Ми-24 и Ми-8...

Братья по оружию вместе отрабатывали действия по нейтрализации боевиков. По легенде учений, воюющие стороны достигли перемирия, и на освобожденную территорию вступил специальный контингент, дабы обеспечить мир. Как говорят военные, "через демонстрацию своего присутствия". В роли миротворцев выступили ульяновские десантники и военнослужащие Сил специальных операций Беларуси.

- Вот уже два десятилетия Вооруженные силы России и воздушно-десантные войска, в частности, принимают участие в различных миротворческих операциях. На основании этого опыта продуманы учебные вопросы, задачи, тематика учений, - сообщил командир Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Владимир Селиверстов.

Братья по оружию вместе отрабатывали действия по нейтрализации условных боевиков

Если для ульяновских десантников миротворчество дело привычное, то их брестские коллеги впервые попробывали себя в этой роли.

- Я впервые на совместных с россиянами учениях, в первый раз мы столкнулись с такой тематикой, как охрана особо важного объекта, взаимодействие с гражданским населением, урегулирование конфликтов. Личный состав воспринял новые для себя задачи с интересом, - рассказал нашему корреспонденту командир третьего десантно-штурмового взвода Сил специальных операций Беларуси гвардии лейтенант Владислав Благодир.

Сюрпризом для белорусов стал аномально морозный март с огромными сугробами. Но, как признались спецназовцы, российские холода компенсировались гостеприимством ульяновских десантников. Максимальный для военных людей комфорт, с которым белорусов разместили в местной части, борщи в столовой. Поразил гостей и волжский размах: чтобы попасть из части на полигон Поливно, нужно было проехать по шестикилометровому мосту через Волгу.

Свою задачу белорусские военные выполнили с честью. Были грамотно сымитированы подрыв террористами миротворческой колонны и последующая эвакуация "раненых". Отработан перелет на "вертушках" белорусских войск для организации сторожевого охранения с целью обеспечения дальнейшего беспрепятственного продвижения миротворцев. Не обошлось без боя с "незаконными вооруженными формированиями"...

Одним из этапов учений стала организация контрольно-пропускного пункта для перемещения гражданских лиц через территории, контролируемые противоборствующими сторонами. Свои задачи выполняли медики и техники, работы хватило всем.

- Мы получили очень ценный опыт, будем его использовать в подобных учениях в будущем, - сказал "СОЮЗу" заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси гвардии полковник Владимир Гнедчик.


Алексей Юхтанов (alex-y62@mail.ru)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
19.10.2020
Доставка гуманитарного груза на внешней подвеске вертолета впервые отработана на учении "Нерушимое братство-2020"
29.10.2019
В Таджикистане завершилось совместное учение стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019"
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
10.10.2017
Силы ОДКБ проведут учения "Взаимодействие-2017" на полигонах в Армении
24.08.2016
Миротворцы РФ применят новейшую технику и экипировку на учениях ОДКБ в Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания