ВМС Индии приняли на вооружение 8-й десантный катер LCU Mk.4

ЦАМТО, 24 марта. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 18 марта в Порт-Блэр церемонии принятия на вооружение ВМС страны многоцелевого десантного катера (LCU) L58 проекта Mk.4, построенного Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).

LCU L58 является восьмым и последним в серии из восьми катеров данного типа, заказанных ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2011 года ВМС Индии подписали с компанией GRSE контракт на строительство 8 десантных катеров (LCU) Mk.4 для усиления возможностей по защите островных территорий и расширения амфибийного флота. Стоимость соглашения оценивается в 21,76 млрд. рупий (483 млн. долл. на дату заказа). Планируется, что новые катера заменят шесть устаревших десантных катеров LCU Mk.3, находящихся на вооружении ВМС.

Строительство катеров началось в сентябре 2012 года. Первый катер серии, LCU L51, был передан ВМС 30 сентября 2016 года и вошел в боевой состав флота в марте 2017 года. Спуск на воду восьмого катера серии состоялся 16 декабря 2016 года, а ВМС Индии он был передан в конце декабря 2020 года.

Десантный катер LCU Mk.4 разработан GRSE в соответствии с требованиями ВМС Индии и предназначен для транспортировки и высадки на побережье основных боевых танков, бронетехники, грузовых машин и войск в различных комбинациях. Используя катера, ВМС совместно с СВ Индии обеспечат безопасность на море в районе Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе, а также Лакшадвильских островов в Аравийском море. Катер также может применяться для ведения наблюдения, материального обеспечения подразделений на отдаленных островах, противодействия незаконному вылову рыбы, незаконному обороту наркотиков, использоваться в гуманитарных, поисково-спасательных и миротворческих операциях, для оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Длина катера составляет 62,8 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 830 т, полное водоизмещение – около 1001 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M53 мощностью 1840 кВт и развивает максимальную скорость 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 12 узлов. Катер оборудован носовой аппарелью с гидравлическим приводом. На борту могут разместиться до 216 человек, включая 50 членов экипажа (из них 5 офицеров), 165 человек десанта и 145 т груза. Катер может взять на борт один 65-тонный танк "Арджун" или два 45-тонных танка T-72/80, или четыре 13,5-тонных БМП. Вооружение катера составляют две 30-мм АУ CRN-91 Sarath производства компании Ordnance Factory Medak, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, электронно-оптическая система управления огнем EON-51 компании Bharat Electronics Limited.