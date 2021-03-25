Войти
ЦАМТО

ВМС Индии приняли на вооружение 8-й десантный катер LCU Mk.4

229
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 24 марта. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 18 марта в Порт-Блэр церемонии принятия на вооружение ВМС страны многоцелевого десантного катера (LCU) L58 проекта Mk.4, построенного Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).

LCU L58 является восьмым и последним в серии из восьми катеров данного типа, заказанных ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2011 года ВМС Индии подписали с компанией GRSE контракт на строительство 8 десантных катеров (LCU) Mk.4 для усиления возможностей по защите островных территорий и расширения амфибийного флота. Стоимость соглашения оценивается в 21,76 млрд. рупий (483 млн. долл. на дату заказа). Планируется, что новые катера заменят шесть устаревших десантных катеров LCU Mk.3, находящихся на вооружении ВМС.

Строительство катеров началось в сентябре 2012 года. Первый катер серии, LCU L51, был передан ВМС 30 сентября 2016 года и вошел в боевой состав флота в марте 2017 года. Спуск на воду восьмого катера серии состоялся 16 декабря 2016 года, а ВМС Индии он был передан в конце декабря 2020 года.

Десантный катер LCU Mk.4 разработан GRSE в соответствии с требованиями ВМС Индии и предназначен для транспортировки и высадки на побережье основных боевых танков, бронетехники, грузовых машин и войск в различных комбинациях. Используя катера, ВМС совместно с СВ Индии обеспечат безопасность на море в районе Андаманских и Никобарских островов в Бенгальском заливе, а также Лакшадвильских островов в Аравийском море. Катер также может применяться для ведения наблюдения, материального обеспечения подразделений на отдаленных островах, противодействия незаконному вылову рыбы, незаконному обороту наркотиков, использоваться в гуманитарных, поисково-спасательных и миротворческих операциях, для оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Длина катера составляет 62,8 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 830 т, полное водоизмещение – около 1001 т. Катер оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V 4000 M53 мощностью 1840 кВт и развивает максимальную скорость 15 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 12 узлов. Катер оборудован носовой аппарелью с гидравлическим приводом. На борту могут разместиться до 216 человек, включая 50 членов экипажа (из них 5 офицеров), 165 человек десанта и 145 т груза. Катер может взять на борт один 65-тонный танк "Арджун" или два 45-тонных танка T-72/80, или четыре 13,5-тонных БМП. Вооружение катера составляют две 30-мм АУ CRN-91 Sarath производства компании Ordnance Factory Medak, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, электронно-оптическая система управления огнем EON-51 компании Bharat Electronics Limited.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Компании
GRSE
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.01.2021
Pearson Engineering примет участие в проекте поставки минных тралов для танков Т-90С СВ Индии
10.02.2020
Т-90С подтвердил свое прозвище "летающий танк" в Индии
13.07.2011
Дорога в будущее
17.03.2011
Суровая отповедь
08.12.2010
Индийские военные озвучили требования к "танку будущего"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания