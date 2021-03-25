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ЦАМТО

Гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х гг.

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Ян Новиков
Ян Новиков
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

ЦАМТО, 24 марта. Гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, а в итоге решено было сосредоточиться только на высокотехнологичной продукции.

"Исходя из опыта 1990-х, диверсификация заключалась в производстве простой продукции в части технологического уровня. К примеру, еще в 2003 году последние коляски мы производили на Кировском ракетном заводе. Детские коляски. В основном диверсификация была – скобяные изделия, сковородки и так далее", – рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на форуме "Госзаказ-2021".

"Поэтому, учитывая прошлый опыт и переходя к новой диверсификации, концерн решил производить только высокотехнологичную продукцию", – отметил Я.Новиков.

По его словам, среди продукции корпорации гражданская составляет "порядка 5%": это системы связи, уборочные системы для ЖКХ, медицинское оборудование, системы для нефтегазовой отрасли.

"В то же время, доля продукции концерна на рынке экспорта российского вооружения составляет четверть, а в гособоронзаказе – пятую часть", – цитирует "РИА Новости" Я.Новикова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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