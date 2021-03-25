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Российская газета

Необычную версию танка Т-55 сняли на видео в Индии

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Танки Т-55 в индийской армии давно считаются устаревшими и, по некоторым данным, их практически сняли с вооружения.

По всей видимости, в войсках осталось какое-то количество такой техники. Так, в недавно появившемся в социальных сетях видеоролике можно увидеть перевозку закамуфлированных боевых машин данной модели по железной дороге.

Первым в объектив камеры попал модернизированный "пятьдесят пятый". От базового образца он отличается тем, что вместо 100-мм пушки Д-10Т2С на него установили более совершенную английскую 105-мм L7A1.

Такое же орудие использовалось на индийских танках Vijayanta, выпускавшихся по британской лицензии в 60-80-е годы. Ныне они полностью выведены из эксплуатации. Недавно мы писали о "демобилизации" созданных на их базе 130-мм самоходных артиллерийских установок Сatapult.

Два танка на следующих платформах тоже интересны. У них демонтированы пушки, а амбразура прикрыта бронированными пластинами. Возможно, перед нами так называемые ходовые тренажеры вождения, использующиеся для подготовки механиков-водителей.

Такие учебные гусеничные машины применялись во многих армиях мира, в СССР их также создавали на базе Т-55, и некоторые варианты выглядели почти аналогично.

Были модификации и на основе Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80.

В настоящее время самыми современными танками индийской армии считаются Т-90С Bhishma, выпускаемые на заводе тяжелых машин в городе Авади (штат Тамилнад), а также разработанные самостоятельно Arjun.

Что же касается Т-55, то их начали устанавливать на постаменты в различных населенных пунктах страны.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-55
Т-62
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
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