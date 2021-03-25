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Интерфакс-АВН

Летчики Балтийского флота на учениях уничтожили "подлодку противника"

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Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник изображения: Личное

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации провели учения поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ) в среду.

"В ходе учения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 ПЛ отработали комплекс задач по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением различных комплексов противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнаружения и определения координат подводных лодок, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

"В качестве подводных лодок условного противника были задействованы дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", в настоящее время выполняющие задачи в море", - сообщили в БФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
С-75
Проекты
636.3
БФ
Военные учения
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