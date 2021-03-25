Причиной ложного сигнала о пожаре и разгерметизации на МКС стал Crew Dragon

Некорректная работа программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, главой которой является Илон Маск, стала причиной ложного срабатывания сигнализации о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции (МКС). Такая информация следует из переговоров экипажа станции с Землей, транслируемых NASA 24 марта.

О результатах предварительного анализа происшествия астронавту Шэннону Уолкеру сообщил специалист центра управления полетами в Хьюстоне.

«Предварительный анализ — мы видим что-то в программном обеспечении [корабля Crew] Dragon», — заявил эксперт.

По данным источника в ракетно-космической отрасли, изначально ложный сигнал поступил с американского сегмента станции, сообщает «РИА Новости».

Как отметил эксперт хьюстонского центра управления полетами, сигнализация о разгерметизации, которая сработала на российском сегменте МКС, оказалась следствием сигнала на американском сегменте. При этом сигнал о пожаре в российском модуле «Заря» связан с некорректной работой датчиков дыма.

О том, что на МКС сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации, стало известно ранее в это же день. Наземные специалисты порекомендовали космонавтам проверить герметичность модулей станции и убедиться в отсутствии утечки воздуха и пожара. Экипаж осуществил это, используя бортовую документацию, и выяснил, что тревога была ложной.