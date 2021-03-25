Для летчиков истребителя 5 поколения создается всевидящий шлем

В России ведутся испытания шлема с элементами дополненной реальности. Он поможет летчикам, пилотирующим Су-57, в управлении истребителем пятого поколения и наведении на цель.

Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (входит в Ростех). Сейчас испытывают систему целеуказания и индикации, которая интегрирована в защитный шлем пилота. На защитное стекло забрала проецируется прицельная символика для использования различных средств поражения, пилотажная информация и видео пространства за кабиной.

Благодаря этому летчик сможет видеть пространство за кабиной даже в сложных метеоусловиях и при выполнении сложных маневров.

Первый серийный истребитель Су-57 российская армия уже получила в прошлом году. К концу 2024 года на вооружении должно быть 22 таких самолета.