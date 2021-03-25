Великобритания делает ставку на технологии и сокращает армию

Уже к 2025 году вооружённые силы Великобритании будут насчитывать 72 500 человек. Об этом говорится во второй части «Комплексного обзора безопасности до 2025 года», в первой части которого британцы объявили о наращивании ядерного потенциала.

В 2010 году Минобороны Великобритании приняло решение секвестировать оборонный бюджет и сократить численность сухопутных войск с 102 000 до 82 000 человек. При этом число резервистов должно было увеличиться с 19 000 до 30 000 человек. Однако в последующие годы вооружённые силы страны не смогли обеспечить численность даже в 82 000 человек, поэтому продолжают сокращаться — до 72 500 военнослужащих к 2025 году.

Британские солдаты на фоне БМП Warrior Источник изображения: defensenews.com

Во второй части документа «Великобритания в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики» указывается, что Минобороны делает ставку на новые технологии. Старую военную технику спишут, при этом закупки новой будут ограничены.

Британский взгляд на армию будущего

Ключевые пункты британского «Комплексного обзора безопасности»: