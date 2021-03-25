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WarSpot

Великобритания делает ставку на технологии и сокращает армию

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Источник изображения: warspot.ru

Уже к 2025 году вооружённые силы Великобритании будут насчитывать 72 500 человек. Об этом говорится во второй части «Комплексного обзора безопасности до 2025 года», в первой части которого британцы объявили о наращивании ядерного потенциала.

В 2010 году Минобороны Великобритании приняло решение секвестировать оборонный бюджет и сократить численность сухопутных войск с 102 000 до 82 000 человек. При этом число резервистов должно было увеличиться с 19 000 до 30 000 человек. Однако в последующие годы вооружённые силы страны не смогли обеспечить численность даже в 82 000 человек, поэтому продолжают сокращаться — до 72 500 военнослужащих к 2025 году.

Британские солдаты на фоне БМП Warrior

Источник изображения: defensenews.com

Во второй части документа «Великобритания в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики» указывается, что Минобороны делает ставку на новые технологии. Старую военную технику спишут, при этом закупки новой будут ограничены.

Британский взгляд на армию будущего

Ключевые пункты британского «Комплексного обзора безопасности»:

  • программа обновления сотен боевых машин пехоты Warrior будет свёрнута;
  • правительство ускорит работы над бронетранспортёром Boxer, чтобы ввести его в эксплуатацию раньше, чем планировалось. Эта машина призвана частично заменить Warrior;
  • к 2025 году численность военнослужащих сокращается до 72 500 человек — самый низкий показатель за последние 200 лет;
  • космические инвестиции будут включать программу Skynet 6 стоимостью £5 млрд ($7 млрд) по развитию возможностей спутниковой связи. Кроме того, правительство дополнительно инвестирует £1,4 млрд на создание группировки спутников для наблюдения и разведки;
  • десантные силы будут трансформированы. Корабли поддержки класса Bay получат вооружение для «прибрежных ударов». Изменения в структуре сил включает создание самодостаточных бригадных боевых групп;
  • начнётся этап разработки концепции и оценки нового эсминца Type 83, который должен заменить эсминцы Type 45 в конце 2030-х годов;
  • самолёт Lockheed Martin Hercules C-130J списывается, как и 24 истребителя Typhoon Tranche 1;
  • 9 старых вертолётов Chinook будут заменены на машины с лучшими характеристиками;
  • в ближайшее десятилетие будет потрачено £250 млн на управляемую реактивную систему залпового огня. Кроме того, армия потратит более £800 млн на новую 155-мм гаубицу;
  • 148 танков Challenger 2 пройдут модернизацию;
  • Королевский флот должен досрочно списать два устаревающих фрегата Type 23. Будет сокращено количество минных тральщиков;
  • вместо пяти разведывательных самолётов Boeing Wedgetail E-7 будут закуплены только три. Они заменят устаревшие E-3 Sentry Королевских ВВС;
  • остаётся открытым вопрос о закупках истребителей F-35B. Вместо ранее планировавшихся 138 единиц может быть заказано 48 самолётов.
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Boxer GTK
C-130
CH-47 "Чинук"
Challenger 2
E-3
EF-2000
F-35B
Град РСЗО
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Type 45
Ядерный щит
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