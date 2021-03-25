Войти
РИА Новости

В Росгвардии создали военно-политическое управление

355
0
0
Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления.

"Вчера мной подписан Приказ о создании главного военно-политического управления", - сказал он на расширенном заседании коллегии.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости, что военно-политическая работа предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".

По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия "агитационно-пропагандистской работы", психологические занятия и различные развлекательные действа.

Все это призвано "обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния", который в свою очередь нужен для укрепления дисциплины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
27.05.2019
Росгвардия намерена заменить пистолет Макарова и РПК-74
27.03.2019
ФСБ предложила порядок и условия передачи кортиков уволенным со службы
10.03.2017
Процесс создания Росгвардии прошел почти безболезненно, заявил Путин
28.11.2016
Бойцы Росгвардии с момента создания службы уничтожили 125 боевиков
17.05.2016
Полицию вооружат ручными пулеметами
02.06.2014
Один день военной операции на юго-востоке Украины обходится Киеву в 3 млн долларов – «Известия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания