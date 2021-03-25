В Росгвардии создали военно-политическое управление

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил о создании в ведомстве главного военно-политического управления.

"Вчера мной подписан Приказ о создании главного военно-политического управления", - сказал он на расширенном заседании коллегии.

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости, что военно-политическая работа предназначена для "эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава".

По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия "агитационно-пропагандистской работы", психологические занятия и различные развлекательные действа.

Все это призвано "обеспечивать высокий уровень морально-политического и психологического состояния", который в свою очередь нужен для укрепления дисциплины.