NI назвал пять самых мощных боевых кораблей ВМФ России

В результате амбициозной программы модернизации в российском военно-морском флоте новые подлодки и небольшие надводные корабли удачно сочетаются с крупными боевыми судами советской эпохи, которые получили современное оснащение. Об этом написал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос, который назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России.

Крупнейшим неавианосным боевым надводным судном в мире и флагманом Северного флота РФ является "Петр Великий". Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта "Орлан", введенный в строй в 1998 году, "вооружен до зубов", отмечает автор. Корабль несет два десятка крылатых ракет П-700 "Гранит", вооружен ракетными системами противолодочной обороны и несколькими комплексами типа "земля-воздух", а также десятью 533-мм торпедными аппаратами.

Субмарина "Князь Владимир" - первая в серии проекта "Борей-А", который сам по себе является обновлением атомных стратегических подлодок "Борей". Этот тип значительно меньше и легче легендарных "Акул", но обладает еще более разрушительной полезной нагрузкой.

Подлодка вооружается ракетой "Булава". До 2027 года ВМФ России получат шесть субмарин типа "Борей-А", отметил обозреватель.

Еще одной подлодкой, входящей в список самых мощных по версии Эпископоса, является "Казань" - первая в линейке кораблей проекта "Ясень-М". Эти субмарины отличаются разнообразным и грозным арсеналом и, в частности, крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью полета до 4,5 тысячи километров, а также возможностью нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Ракетный крейсер "Маршал Устинов", казалось бы, устаревший, был переоборудован и приобрел еще большую боевую мощь. Корабль получил зенитный ракетный комплекс с новейшими крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК малой дальности 9К33 "Оса". На борту крейсера также размещен морской вариант системы С-300.

Завершает обозреватель свой список корветом "Гремящий" - головным кораблем одноименной серии. Несмотря на небольшие размеры, корабль серьезно вооружен - он обладает системой вертикального пуска с ракетами "Оникс" и "Калибр". Кроме того, он может оснащаться и гиперзвуковым "Цирконом".

По словам Эпископоса, "Гремящий" можно рассматривать, как заключительный элемент доктрины обновления ВМФ России, ориентированной на силы быстрого реагирования, состоящие из подводных лодок и небольших надводных кораблей.

Тимур Алимов