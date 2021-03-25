Патрушев призвал к ответу США за создание трудностей в отношениях с РФ

Если США будут создавать трудности в отношениях с Россией, то они должны будут ответить за это. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сказал журналистам, комментируя заявления помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее Салливан заявил, что в отношениях двух стран "предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым позиции глубоко различаются".

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что это не первое подобное заявление американских официальных лиц. В то же время секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении Соединенных Штатов.

"Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть, мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем", - отметил Патрушев.

Иван Егоров