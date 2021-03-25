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ТАСС

Котенок по имени Гав станет индикатором невесомости корабля "Союз МС-18"

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Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет"
Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет".
Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Старт транспортного пилотируемого корабля космодрома Байконур запланирован на 9 апреля

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Игрушка из мультфильма "Котенок по имени Гав" станет индикатором невесомости корабля "Союз МС-18". Об этом сообщил в среду на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир "Союза" Олег Новицкий.

"На счет индикатора, это герой нашего доброго мультика - котенок по имени Гав. В этом году исполняется 45 лет с момента выхода этого мультфильма, он добрый, веселый. И по такой легенде: собачка ожидает котенка дома, щенок останется у дочки, а котенок полетит с нами на МКС", - сказал он.

Новицкий также отметил, что в этот раз, к сожалению, близкие космонавтов не смогут проводить их в космическую экспедицию, а будут смотреть трансляцию старта только в онлайн-режиме.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Из космонавтов Роскосмоса в основной экипаж входят Новицкий и Петр Дубров, в дублирующий - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
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