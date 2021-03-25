Рогозин заявил о необходимости обновления механизма подготовки ракет к запуску

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, командные пункты должны иметь возможность взаимодействовать с разными стартовыми комплексами

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 24 марта. /ТАСС/. Космодромы в России нуждаются в модернизации для более простой и вместе с тем целостной организации работы, заявил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня надо находить более простые решения, смелее отказываться от тех консервативных решений, когда под одну ракету строился отдельный комплекс, как натуральное хозяйство. Нужно строить так, чтобы можно было в техническом комплексе обслуживать одну, вторую, третью ракету, а не делать отдельно монтажно-испытательные корпуса под каждую", - заявил Рогозин.

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, командные пункты должны иметь возможность взаимодействовать с разными стартовыми комплексами. "То есть рассматривать как единый организм весь космодром, а не как набор стартовых комплексов, которые существуют автономно, сами по себе. Это отдельная задача, и сегодня вице-премьер [Марат Хуснуллин] дал поручение, и оно будет исполняться", - сказал Рогозин.

В среду заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, курирующий сферу строительства, ЖКХ и дорожной деятельности, работает на космодроме Восточный. Вместе с Рогозиным они посетили несколько объектов, в том числе строящийся жилой микрорайон для сотрудников предприятия, будущие аэропорт и метеокомплекс, стартовые комплексы ракеты-носителя "Союз" и "Ангара".

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.