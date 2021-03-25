Войти
ТАСС

Рогозин заявил о необходимости обновления механизма подготовки ракет к запуску

297
0
+1
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, командные пункты должны иметь возможность взаимодействовать с разными стартовыми комплексами

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 24 марта. /ТАСС/. Космодромы в России нуждаются в модернизации для более простой и вместе с тем целостной организации работы, заявил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня надо находить более простые решения, смелее отказываться от тех консервативных решений, когда под одну ракету строился отдельный комплекс, как натуральное хозяйство. Нужно строить так, чтобы можно было в техническом комплексе обслуживать одну, вторую, третью ракету, а не делать отдельно монтажно-испытательные корпуса под каждую", - заявил Рогозин.

Кроме того, по словам главы Роскосмоса, командные пункты должны иметь возможность взаимодействовать с разными стартовыми комплексами. "То есть рассматривать как единый организм весь космодром, а не как набор стартовых комплексов, которые существуют автономно, сами по себе. Это отдельная задача, и сегодня вице-премьер [Марат Хуснуллин] дал поручение, и оно будет исполняться", - сказал Рогозин.

В среду заместитель председателя правительства РФ Хуснуллин, курирующий сферу строительства, ЖКХ и дорожной деятельности, работает на космодроме Восточный. Вместе с Рогозиным они посетили несколько объектов, в том числе строящийся жилой микрорайон для сотрудников предприятия, будущие аэропорт и метеокомплекс, стартовые комплексы ракеты-носителя "Союз" и "Ангара".

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 году. Предполагается возведение стартового стола под ракету "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань". Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
Похожие новости
25.05.2020
«Роскосмос» построит три аэропорта на космодроме Восточный до 2023 года
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
05.12.2018
Владимир Устименко: не надо путать прямой угол с температурой кипения
24.07.2017
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленность
29.07.2015
Александр Медведев: дешевая и универсальная "Ангара" заменит теряющий рынок "Протон"
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания