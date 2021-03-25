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Военно-промышленный курьер

У «Бурана» будут наследники

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Источник изображения: vpk-news.ru

НПО «Молния» разрабатывает новый гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Ольга Соколова в интервью, опубликованном на сайте предприятия.

«Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сказала Соколова. Макет уже был представлен на форуме «Армия» в закрытом павильоне. Сейчас конструкторское бюро продолжает его улучшать, а предприятие набирает людей для работы над проектом.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения», — отметила гендиректор предприятия.

«Буран» был запущен с космодрома Байконур 15 ноября 1988 года с помощью ракеты-носителя «Энергия», совершил два витка вокруг Земли и совершил посадку на космодроме, став первым в истории космическим кораблем, выполнившим приземление в автоматическом режиме. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут.

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Молния НПО
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Байконур
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