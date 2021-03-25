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Известия.ru

На МКС ложно сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации

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Источник изображения: Фото: NASA

Сигнализации о пожаре и разгерметизации сработала на Международной космической станции (МКС) утром в среду, 24 марта. Как выяснил экипаж, тревога была ложной, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

О том, что на МКС включилась сигнализация, сообщили астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков.

Наземные специалисты порекомендовали им проверить герметичность модулей станции и убедиться в отсутствии утечки воздуха и пожара. Экипаж осуществил это, используя бортовую документацию.

Причину ложного срабатывания сигнализации выясняют центры управления полетами в американском Хьюстоне и в Подмосковье, пишет «РИА Новости».

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028 или 2030 года.

17 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и NASA могут начать обсуждение судьбы МКС ориентировочно в мае текущего года, когда будет назначен новый глава американского ведомства.

В начале января вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что к МКС планируется запустить модуль «Наука», он «впоследствии станет базой для российской станции».

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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