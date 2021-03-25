Вторая жизнь советских «старичков»

Первые танки Т-72 поступили на вооружение Советской армии в 1973 году, немецкий «Леопард-2» и израильская «Меркава» эксплуатируются с 1979 года, американский «Абрамс» пошёл в серию годом позже, французский «Леклерк» начали выпускать в 1990 году. Удивительные долгожители в век перемен, не так ли? Конечно, этих динозавров пытаются потеснить «Армата», «Алтай» и прочие машины, но пока малые серии и сомнительные преимущества не позволяют воспринимать новичков всерьёз. Почему же до сих пор нет массового производства принципиально новых танков? Ответ прост: у танкостроителей и ремонтников есть и другой путь — поддерживать наплаву «старичков». Сегодня мы поговорим о модернизации танка Т-72, который вот-вот преодолеет 50-летний рубеж, и рассмотрим две его модификации — Т-72Б3 от «Уралвагонзавода» и Т-72БМЭ, над которым работают белорусский 140-й ремонтный завод в Борисове и компания «Белтехэкспорт».

Почти «девяностый», но дешевле

Сразу оговоримся, что сравнивать возможности нижнетагильского гиганта, для которого Т-72 является родным детищем, с небольшим белорусским танкоремонтным предприятием не совсем корректно, но белорусы сумели представить очень интересный продукт. В целом же эти два примера ярче всего демонстрируют два имеющих право на жизнь направления совершенствования военной техники — дорогой и масштабный, и более простой, но зачастую не менее нужный.

Т-72Б3 в движении Источник изображения: warspot.ru

Т-72Б3 на железнодорожной платформе Источник изображения: warspot.ru

Танк Т-72Б3 называют экономичной альтернативой Т-90. Он интересен тем, что нет нужды делать новый бронекорпус. Годных к переделке Т-72 разных поколений очень много, и отправлять их на переплавку жалко. Боевая эффективность танков повышается за счёт обновления всего остального — трансмиссии, двигателя, прицелов, системы управления огнём (СУО), оружия и навесной защиты, и на выходе получается тот же «девяностый». Первый вариант Т-72Б3 «вышел в свет» в 2011 году, последний из известных — пятью годами позже.

Любопытный факт: Т-72Б3 порой называют «биатлонным» танком, так как именно на нём соревнуются все команды, кроме китайской, на «танковом биатлоне» в подмосковном Алабино. Этот конкурс отлично продемонстрировал эффективность нового 1130-сильного двигателя, СУО и прочих его новшеств. Впервые Т-72Б3 был продемонстрирован на «танковом биатлоне» в 2013 году.

Т-72БМЭ Источник изображения: warspot.ru

Т-72БМЭ на трейлере Источник изображения: warspot.ru

Танк Т-72БМЭ, который впервые демонстрировался на минской оружейной выставке MILEX-2017, тоже должен стать экономичной альтернативой Т-90 — так, по крайней мере, заявляют разработчики. Эта модернизация не такая глубокая, как Т-72Б3, но и обойдётся заказчику дешевле. Её «целевая аудитория» — региональные армии, которые не ставят перед собой глобальных целей. Недаром демонстрационный экземпляр окрашен в песочно-жёлтый камуфляж!

Броня

Начнём с внешнего вида. Т-72Б3 выглядит внушительнее старого Т-72. Очертания изменились благодаря увеличенным модулям динамической защиты — это хорошо видно на башне, где пластины установлены клином под большим углом. На машину можно устанавливать проверенную временем встроенную динамическую защиту второго поколения «Контакт-5», однако на обновлённых танках смонтирован модульный комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт» — эволюционное продолжение «Контакта». Дополнительная защита — решетчатые экраны на боковых проекциях моторного отсека. В целом, такой же подход применяется на Т-90СМ.

Т-72Б3

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Разработчики утверждают, что новая конструкция модулей и их расположение повышают уровень защиты от кумулятивных снарядов (в том числе тандемных) в 2,1 раза, а от бронебойных подкалиберных снарядов — в 1,4 раза. У Т-72Б3 значительно выше показатель перекрытия лобовой проекции башни, и в бою это серьёзное преимущество. Модули легко меняются.

Т-72БМЭ

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

У Т-72БМЭ защита проще, но тоже с заявкой на результат. Здесь уместен термин «достаточная эффективность». Да, на танке стоит устаревшая динамическая защита «Контакт-1», но конструкторы изменили её компоновку, установили контейнеры под более рациональными углами, чем существенно повысили живучесть машины. Появились дополнительные противокумулятивные резинотканевые экраны и противокумулятивные решётки — недорогие в производстве, но работающие, и вкупе с остальной защитой закрывающие 100% боковой проекции танка, а также корму башни от кумулятивной струи противотанковых средств.

Двигатель

Одно из важнейших обновлений Т-72Б3 — V-образный 12-цилиндровый многотопливный дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., который ставят и на Т-90МС. Он на 230 л.с. или 34% мощнее предыдущего дизеля В-84-1. Удельная мощность 24,5 л.с./тонну веса против 18,87 л.с./тонну у Т-72 позволяет разогнать танк до 60 км/час на шоссе и до 45 км/час по пересечённой местности. Новая трансмиссия имеет систему автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное переключение. Клиренс, кстати, также выше — 490 мм.

Двигатель В-84МС разгоняет Т-72БМЭ до 70 км/ч по шоссе и до 40 км/ч по пересеченной местности Источник изображения: warspot.ru

Разработчики Т-72БМЭ на такие коренные переделки не пошли, но двигатель тоже заменили, установив дизель В-84МС мощностью 840 л.с. Да, это меньше, чем у Т-72Б3, но скорости белорусы получили тоже хорошие: до 70 км/час по шоссе и до 40 км/час по пересечённой местности — по крайней мере, так заявляют производители. Справедливости ради, надо сказать, что такую же мощность в 840 л.с. имеет штатный двигатель В-84 у старичка Т-72Б. Напомним, что у ранних Т-72А двигатели имеют мощность всего 780 л.с.

Вооружение

Большой козырь Т-72Б3 — новая СУО. Теперь модернизированный танк может работать в любую погоду и время суток. Настоящая жемчужина здесь — один из лучших в мире многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», разработанный белорусскими конструкторами для Т-90. Он имеет как дневной, так и ночной тепловизионный оптический канал, есть автомат сопровождения целей, моноимпульсный лазерный дальномер, комплекс метеодатчиков и цифровой баллистический вычислитель. Дальность обнаружения цели типа «танк» через оптический канал — не менее 5 километров, ночью через тепловизор — до 3,3 км.

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

На Т-72БМЭ стоит прицельный комплекс ЭССА-72У. Детальное его изучение показывает, что это полный аналог «Сосны-У». У него тот же разработчик ОАО «Пеленг» и такие же тактико-технические характеристики (ТТХ). Возможно, «Сосну» делали с условием, что никто кроме россиян её не имеет права ставить, да и собирают эти прицелы на российском АО «ВОМЗ», что в Вологде.

Как бы то ни было, установка прицела ЭССА-72У увеличивает дальность стрельбы штатным артиллерийским выстрелом в среднем на 25% (не менее 5 км днём и до 3,5 км ночью). В прицеле реализовано три канала: лазерный для пуска ракет, телевизионный для стрельбы днём и тепловизионный для стрельбы как днём, так и ночью, в дождь, снег и пыль. Прицел ЭССА-72У обеспечил возможность вести огонь управляемыми снарядами с места и на ходу днём и ночью.

Связь в Т-72Б3 обеспечивает УКВ-радиостанция Р-168-25УЕ-2 «Акведук». Это достаточно современный российский цифровой комплекс радиосвязи пятого поколения. Он состоит из двух приёмопередатчиков, работает с аналоговой и цифровой информацией, обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную радиосвязь.

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Белорусские конструкторы не побоялись технологической зависимости от коллективного Запада и поставили на свой танк австралийскую цифровую УКВ-радиостанцию «Барретт» PRC-2082+. Лучше ли она российского «Акведука» — вопрос дискуссионный и не во всём зависящий от ТТХ.

Вернёмся к Т-72Б3. На нём стоит новая гладкоствольная пушка 2А46М-5, опять-таки позаимствованная у Т-90СМ. Её калибр — те же 125 мм, но в сравнении с предыдущей модификацией 2А46М-1 значительно повысились баллистика и ресурс, на 15–20% улучшилась кучность стрельбы, в 1,7 раза уменьшилось суммарное рассеивание. Улучшены также автомат заряжания, система пожаротушения и защиты экипажа, ходовая часть.

На Т-72БМЭ оставили прежнюю пушку — её замена недёшева и нужна не всем заказчикам. Но, как и на Т-72Б3, установлены датчики, данные с которых передаются сразу в баллистический вычислитель. В итоге рассеивание всех типов снарядов уменьшено на 10% — не меняя пушку, удалось повысить точность стрельбы.

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Есть в белорусском танке и такой гениальный по простоте и эффективности агрегат, как встроенный автономный источник питания — дизельный генератор мощностью 9,9 кВт. Казалось бы, зачем он нужен? Разработчики на это отвечают так: использование основного двигателя для обеспечения энергией систем наблюдения и жизнеобеспечения танка, когда тот стоит на месте в засаде или обороне, мягко говоря, не рационально. Расход горючего у танкового двигателя измеряется в сотнях литров, да и моторесурс ограничен — всего 500 часов. К тому же, большой работающий двигатель демаскирует танк громкой работой и сильной засветкой в инфракрасном диапазоне. В сети немало роликов расстрела хаотично бегающих в инфракрасных лучах человечков и беспомощно мечущейся техники, так что небольшой дизель-агрегат — отличный элемент тепломаскировки.

Отметим и ещё один важный момент: оба танка имеют в арсенале систему «Дубль». Она включает в себя пульт управления и монитор, которые стоят у командира танка и позволяют ему вести стрельбу из пушки и пулемёта. Раньше стрелять мог только наводчик.

Итоги

Ещё раз отметим, что этот обзор нельзя рассматривать в контексте «что лучше». Т-72Б3 и Т-72БМЭ — не конкуренты, а предложения, нацеленные на разные рынки.

С одной стороны, Т-72БМЭ близок к уровню Т-72Б3 и Т-90. Эта модернизация не только повышает боевые возможности, но и продлевает срок службы бронированных ветеранов не менее чем на 25 лет. При этом разработчики изначально ставили перед собой цель вместе с повышением боевой эффективности снизить расходы на эксплуатацию. Выше мы убедились, что в этом танке есть очень интересные решения.

С другой стороны, если смотреть в сравнительную таблицу ТТХ, то там лучшим окажется Т-72Б3. В конструкцию этого танка внесено более 1000 улучшений. Он имеет успешный опыт эксплуатации в российской, белорусской и других армиях, а также применения в зоне боевых действий в Сирии. Но цена и, что важнее, отношение затрат к итоговому результату и потребностям небольших армий не позволяет Т-72Б3 закрыть сразу весь объём модернизации советских танков.

Т-72А (обр.1979 г.) Т-72Б (обр.1985 г.) Т-72БМЭ Т-72Б3 Боевая масса, т 41 44,5 44 46 Скорость по грунтовой дороге, км/ч до 45 до 45 до 50 до 45 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 50 50 70 65 Пушка 2А46 2А46М 2А46 (с улучшенной на 10% точностью) 2А46М-5 Спаренный пулемет ПКТ ПКТ ПКТ ПКТ Зенитная установка 12,7-мм НСВТ с ручным способом производства выстрела 12,7-мм НСВТ с ручным способом производства выстрела 12,7-мм НСВТ с ручным способом производства выстрела

12,7-мм НСВТ, независимая, закрытая, с дистанционным электромеханическим приводом Основной прицел наводчика Дневной – ТПДК-1,

ночной – ТПН-1-49-23 или ТПН-3-49 Дневной – ТПДК-1, ночной – 1К13 БОМ «ЭССА-72У», многоканальный, дневной/ночной «Сосна-У», многоканальный, дневной/ночной Прицельная дальность поражения целей, м днем – до 4000

ночью – до 1300 днем – до 4000, ночью – до 1200 днем – до 5500

ночью – до 3500 до 5000 м (днем и ночью) Радиостанция Р-123М Р-123М (Р-173) БАРРЕТТ-2082+ (цифровая ) Р-168-25УЕ-2 «Акведук» Система дымовой защиты Нет 902Б «Туча» 902Б «Туча» 902А Мощность двигателя, л.с. 780 840 840 1130 Динамическая защита Нет «Контакт-1» «Контакт-1» улучшенной компоновки «Контакт-5», «Реликт»

Т-72БМЭ Ролик рекламный, но информативный

Т-72Б3 Репортаж о танке образца 2016 г.

Александр Игнатьев