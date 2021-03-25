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Известия.ru

Около десяти выходов в открытый космос проведут российские космонавты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские космонавты новой экспедиции осуществят около 10 выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 24 марта, сообщил командир космического корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий на онлайн-конференции с журналистами.

«У нас обширная программа внекорабельной деятельности — 10 выходов в открытый космос. Мне повезет поработать в трех», — цитирует Новицкого агентство ТАСС.

Космонавт Петр Дубров заявил, что, если все пойдет по плану, он выполнит до семи выходов в открытый космос.

Накануне стало известно, что корабль «Союз МС-18», который проходит подготовительный этап перед предстоящей доставкой членов 65-й основной экспедиции на МКС, назвали в честь Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выполнить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам в 2021 году.

31 декабря гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация планирует приступить к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса, а также продолжить подготовку к перевооружению отрасли на новую ракетно-космическую технику в 2021 году.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-18» с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Основной экипаж состоит из россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая. В состав дублирующего экипажа вошли россияне Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американка Энн МакКлейн.

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