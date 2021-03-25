Американский летчик рассказал о впечатлении от полетов на МиГ-21

Истребитель МиГ-21 был быстрым, простым и "удивительно маневренным" в имитационных воздушных боях против американских самолетов. Об этом в интервью авиационному журналу Hush-Kit рассказал Брайан Мак-Кой - летчик в отставке 4477-й испытательной эскадрильи ВВС США Red Eagles.

Как известно, это подразделение занималось тем, что изучало военную технику потенциальных противников (в основном - советскую, а также китайскую и других стран), пыталось определить ее сильные и слабые стороны, чтобы разработать лучшую тактику противодействия в реальном бою.

Брайан Мак-Кой совершил 287 вылетов на МиГ-21 общей продолжительностью почти в 135 часов, и за это время он успел составить довольно полное впечатление об этой машине.

Стоит оговориться, что в ходе интервью журналист регулярно наводит бывшего летчика на тему сравнения МиГ-21 с F-16, что само по себе выглядит довольно странным, если учесть, что американский истребитель был разработан почти на 20 лет позже. И хотя МиГ-21 неоднократно модернизировался и выпускался вплоть до середины 1980-х, Мак-Кой честно указывает - он летал на одной из ранних версий истребителя.

Первым впечатлением летчика от самолета было то, что это очень маленькая машина с маленькой кабиной и архаичной приборной панелью.

Главной проблемой МиГ-21 он назвал ограниченный угол обзора, из-за чего требовалось постоянное маневрирование - просто чтобы держать противника в поле зрения, независимо от тактической целесообразности такого маневрирования. К примеру, слепая зона позади пилота (из-за катапультного кресла и элементов конструкции за креслом), по словам Мак-Коя, простирается не менее чем на 40 градусов по обе стороны от хвоста. Пилоту не видно ни крыльев, ни вертикального оперения.

В то же время самолет мог быстро и круто набирать высоту до любого необходимого уровня, а после выравнивания быстро разгонялся до сверхзвуковой скорости. Что касается воздушных дуэлей, то наибольшее преимущество у МиГ-21 было при сражениях на малых скоростях - за счет маневренности.

Алексей Иванов