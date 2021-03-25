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РИА Новости

Военные РФ и Белоруссии на учениях "уничтожили" незаконные формирования

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Военнослужащие
Военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 24 марта/ Радио Sputnik. Военные России и Белоруссии в ходе батальонного тактического учения отработали действия против "незаконных вооруженных формирований", сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения стартовала накануне на полигоне "Осиповичский". В нем принимают участие военнослужащие десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и десантники из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады от Белоруссии.

"В ходе первого этапа "голубые береты" из двух стран вели специальные действия против незаконных вооруженных формирований. По замыслу учения боевики окружили одну из парашютно-десантных рот усиленного батальона. Части сил десантников пришлось действовать в условиях окружения", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Так, военные противодействовала огневому воздействию "противника" и готовились прорвать кольцо окружения, другие военнослужащие в этот момент организовали засаду. Когда условный противник решил подтянуть резервы, то и они были "уничтожены" силами батальона.

"После нанесения огневого поражения и проведения отвлекающих действий десантники вышли на рубеж засады и осуществили прорыв блокированного района. "Противник" стал преследовать отступающие силы батальона и наткнулся на засаду, в итоге был уничтожен", – отмечается в комментарии.

Отмечается, что все время действий велась воздушная разведка с помощью беспилотных авиационных комплексов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Белоруссии заявили о планах провести совместные с Россией военные учения.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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