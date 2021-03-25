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ТАСС

Около 10 выходов в открытый космос проведут космонавты новой экспедиции МКС

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Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос
Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос.
Источник изображения: © REUTERS, Courtesy NASA TV/Handout via REUTERS

Олег Новицкий сообщил, что примет участие в трех из них, а Петр Дубров рассказал, что выполнит до семи выходов, "если все пойдет по плану"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Порядка 10 выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) проведут российские космонавты новой экспедиции. Об этом сообщил в среду на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир космического корабля "Союз МС-18" Олег Новицкий.

"У нас обширная программа внекорабельной деятельности - 10 выходов в открытый космос. Мне повезет поработать в трех", - сказал он.

В свою очередь космонавт Петр Дубров отметил, что он выполнит до семи выходов в открытый космос, "если все пойдет по плану".

Американские скафандры

В свою очередь космонавт Роскосмоса Петр Дубров сообщил, что российские космонавты по имеющимся планам будут выполнять выход в открытый космос в российских скафандрах.

"Пока по текущим планам у нас не планируется выхода российского члена экипажа в американском скафандре и американского - в российском. Мы будем с Олегом Новицким работать вдвоем в российских скафандрах", - сказал он.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Из космонавтов Роскосмоса в основной экипаж входят Новицкий и Дубров, в дублирующий - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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