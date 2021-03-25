Войти
ЦАМТО

ВВС Филиппин приступили к подготовке применению ЗРК SPYDER

289
0
0
Боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса Rafael SPYDER SR на автомобильном шасси Tatra T815 (6х6)
Боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса Rafael SPYDER SR на автомобильном шасси Tatra T815 (6х6).
Источник изображения: Rafael

ЦАМТО, 24 марта. Командование ВВС Филиппин приступило к обучению личного состава принципам применения зенитных ракетных комплексов SPYDER израильского производства, которые должны быть поставлены, начиная с 2021 года.

Как сообщило издание Inquirer.net со ссылкой на высокопоставленный источник, первые курсы для офицеров ПВО начались 1 марта на авиабазе Баса в городе Флоридабланка (провинция Пампанга). Торжественная церемония, посвященная началу учебной программы, прошла под руководством командира 960-й группы противовоздушной и противоракетной обороны подполковника Дженерозо Баутиста. На начальном этапе обучение пройдут 10 офицеров из состава этого подразделения.

Программа обучения направлена на приобретение офицерами навыков и "оперативных знаний", необходимых для руководства выполнением задач с применением систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее командование ВВС Филиппин выбрало предложенный компанией Rafael ЗРК SPYDER в качестве новой наземной системы ПВО. Правительство Филиппин выделило около 6 млрд. песо (120 млн. долл.) на закупку трех батарей SPYDER, включая РЛС, станции управления и контроля, ракеты "Питон 5" и I-Derby.

Приобретение новых наземных систем ПВО было включено в перечень программ, которые планируется реализовать в ходе второго этапа ("Второй Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349). Данная фаза реализуется в течение 2018-2022 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Компании
Rafael
Похожие новости
08.02.2021
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
04.11.2020
Страны Персидского залива оценивают возможность покупки вооружений в Израиле
28.09.2020
Чехия закупит израильские зенитные ракетные комплексы SPYDER
09.06.2020
ВМС Филиппин намерены приобрести ЗРК для защиты береговых противокорабельных ракетных комплексов
13.06.2018
Оружие на любой вкус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания