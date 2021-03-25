ВВС Филиппин приступили к подготовке применению ЗРК SPYDER

ЦАМТО, 24 марта. Командование ВВС Филиппин приступило к обучению личного состава принципам применения зенитных ракетных комплексов SPYDER израильского производства, которые должны быть поставлены, начиная с 2021 года.

Как сообщило издание Inquirer.net со ссылкой на высокопоставленный источник, первые курсы для офицеров ПВО начались 1 марта на авиабазе Баса в городе Флоридабланка (провинция Пампанга). Торжественная церемония, посвященная началу учебной программы, прошла под руководством командира 960-й группы противовоздушной и противоракетной обороны подполковника Дженерозо Баутиста. На начальном этапе обучение пройдут 10 офицеров из состава этого подразделения.

Программа обучения направлена на приобретение офицерами навыков и "оперативных знаний", необходимых для руководства выполнением задач с применением систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее командование ВВС Филиппин выбрало предложенный компанией Rafael ЗРК SPYDER в качестве новой наземной системы ПВО. Правительство Филиппин выделило около 6 млрд. песо (120 млн. долл.) на закупку трех батарей SPYDER, включая РЛС, станции управления и контроля, ракеты "Питон 5" и I-Derby.

Приобретение новых наземных систем ПВО было включено в перечень программ, которые планируется реализовать в ходе второго этапа ("Второй Горизонт") "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349 (Republic Act No. 10349). Данная фаза реализуется в течение 2018-2022 гг.