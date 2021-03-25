Комиссия правительства РФ проверила ход строительства космодрома "Восточный"

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Правительственная комиссия проверила ход строительства второй очереди космодрома "Восточный" для запуска ракет семейства "Ангара", сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетили космодром Восточный, где оценили темпы строительства жилых домов для сотрудников космодрома, посетили площадку строительства аэропорта и комплекса эксплуатации районов падения", - говорится в сообщении.

В частности, комиссия также осмотрела ключевые объекты строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара": командный пункт, централизованное и стартовое сооружение.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь осуществлены шесть пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Работы по строительству планируется завершить к 2023 году.

Помимо этого, сообщалось о планах по строительству стартового стола для ракет-носителей "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". При этом на космодроме до сих пор не завершено строительство объектов первой очереди.