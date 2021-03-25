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ЦАМТО

Экипаж подводной лодки проекта 636.3 "Магадан" завершает подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске

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ДЭПЛ 636.3 "Новороссийск"
Центральный пост дизель-электрической подлодки проекта 636.3 "Новороссийск".
Источник изображения: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 24 марта. Экипаж планирующейся к спуску на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" завершает подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ (Военного учебно-научного центра ВМФ).

Дата спуска на воду ДЭПЛ "Магадан" утверждена главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым с учетом улучшения ранее сложной ледовой обстановки на реке Нева. Церемонию спуска на воду планируется провести 26 марта на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Цикл обучения экипажа ДЭПЛ "Магадан" завершится до конца апреля, после чего подводники приступят к освоению вверенной техники и систем вооружения непосредственно на подводной лодке, а также обеспечат ее испытания после достройки на воде. Подготовка экипажа ведется по специально разработанным программам, которые учитывают ряд инновационных решений, реализованных при проектировании серии подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. При подготовке подводников активно используются новейшие учебно-тренажерные комплексы.

Ранее, в преддверии Дня моряка-подводника, главком ВМФ адмирал Николай Евменов, сообщал, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый качественный уровень решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности.

Подводные лодки проекта 636.3, строящиеся для Тихоокеанского флота, имеют улучшенные тактико-технические характеристики. В проекте этой подводной лодки реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки.

По информации главнокомандующего ВМФ, серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

"Серия неатомных подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3 в соответствии с динамикой научно-технического прогресса. Главное командование ВМФ России и, в частности, Военный учебно-научный центр ВМФ осуществляет военно-научное сопровождение всего цикла создания подводных лодок – от проектирования до завершения строительства", – цитирует адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Адмиралтейские верфи
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