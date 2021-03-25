Штурманской службе ВВС исполнилось 105 лет

ЦАМТО, 24 марта. В ходе Первой мировой войны с появлением воздушной разведки, началом применения с аэропланов оружия зашла речь о наличии в экипаже летчика-наблюдателя, или, иными словами, аэронавигатора.

По мере совершенствования организационной структуры военной авиации рождались специальные службы: аэронавигационная, метеорологическая, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная, инженерно-техническая и другие.

Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала от инфантерии Михаила Алексеева от 24 марта 1916 года была создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Эта дата приказом главнокомандующего ВВС от 2 августа 2000 года утверждена как дата создания штурманской службы Военно-воздушных сил России.

С работы в Центральной аэронавигационной станции начинается плодотворная деятельность основоположника теории и практики аэронавигации в нашей стране Бориса Васильевича Стерлигова.

С первых дней Великой Отечественной войны штурманская служба занималась вопросами повышения качества боевого применения авиации.

В настоящее время штурманская служба ВВС – летная служба. Представители штурманской службы выполняют боевые и учебные задачи в составе авиационных комплексов всех родов авиации: дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, морской противолодочной, специальной авиации. Штурманская служба ВВС организационно представлена во всех структурных подразделениях Воздушно-космических сил, таких как авиационные звенья (отряды), эскадрильи, полки, дивизии, армии, командования, Главное командование ВКС.

Служба предназначена для решения вопросов теории и практики воздушной навигации, боевого применения авиационных средств поражения, комплексов разведки и радиоэлектронной борьбы, десантирования, организации и проведения штурманской подготовки, штурманского обеспечения полетов (боевых действий) авиационных формирований, обеспечения безопасности полетов в штурманском отношении.

Развитие современных авиационных комплексов предъявляет особые требования к профессиональней подготовке штурманов. Штурманские кадры готовит Челябинский филиал Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, ставший продолжателем традиций Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, созданного 1 октября 1936 года. Летная штурманская подготовка курсантов осуществляется на учебно-штурманских самолетах Ту-134Ш и Ан-26Ш, специально предназначенных для практической отработки различных способов воздушной навигации и бомбометания.

Авиация ВКС по своему предназначению и решаемым задачам подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую (бомбардировочную, штурмовую, истребительную), армейскую и специальную авиацию.

Военные штурманы проходят службу в составе экипажей самолетов и вертолетов на офицерских должностях во всех родах авиации, выполняя при этом задачи как на новой и модернизированной авиационной технике, так и на воздушных судах более ранних годов выпуска.

В дальней авиации это – самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, самолет-топливозаправщик Ил-78. В военно-транспортной авиации – это транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, Ан-12, а также специальные самолеты А-50 и Ту-214. В оперативно-тактической авиации – это бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребитель МиГ-31, многофункциональный самолет Су-30СМ. В армейской авиации – это боевые вертолеты Ка-52, Ми-28, транспортный вертолет Ми-26. И в морской авиации – это самолеты Ту-142 и Ил-38, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.