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Российская газета

Стендовые испытания подтвердили незаметность ПАК ДА для ПВО НАТО

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Источник изображения: rg.ru

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА, работа над созданием которого ведется в России, сможет остаться незамеченным для сил ПВО стран НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Причем такую особенность самолета уже подтвердили стендовые испытания.

В частности, отмечается, что специальные макеты и отдельные элементы нового бомбардировщика протестированы на уровень радиолокационной заметности.

"Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования", - сообщил собеседник агентства.

При этом снижение дальности обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и радарами истребителей он оценил словами "на несколько порядков".

Такая особенность бомбардировщика позволит ему, использую определенную тактику, незаметно преодолевать передовые рубежи ПВО, в том числе истребительную авиацию. Речь идет, кстати, и о ПВО наиболее развитых стран НАТО.

Впрочем, у ПАК ДА также есть возможность наносить удары из-за пределов зоны действия ПВО. Для этого он сможет применять, например, высокоточные перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты большой дальности.


Михаил Русин

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Страны
Россия
Проекты
NATO
ГЗЛА
ИТ
ПАК ДА
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