Все российские многоцелевые АПЛ проектов 971, 949А и 885 будут перевооружены

ЦАМТО, 24 марта. Все многоцелевые АПЛ ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон", заявил в интервью "РИА Новости" источник в ОПК.

Как напоминает агентство, ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных на российском флоте многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, они будут перевооружены.

Крылатые ракеты "Калибр" предназначены для поражения целей на земле, ракеты "Оникс" – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" сейчас проходят этап испытаний. Их скорость – до 8,5М, дальность – до 500 км.

"Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами". Контейнеры для этих ракет универсальны", – сказал собеседник агентства.

Сейчас эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием.

Что касается новейших подлодок проекта 885 "Ясень", штатных носителей "Калибров" и "Ониксов", они будут также довооружены "Цирконами", отметил источник агентства.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" предназначены для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов", отмечает агентство.