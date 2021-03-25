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Российская газета

Все многоцелевые атомные подлодки России получат новые ракеты

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Источник изображения: rg.ru

Все многоцелевые атомные субмарины, стоящие на вооружении ВМФ России, будут вооружены крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

- Многоцелевые АПЛ проектов 971 и 949А после модернизации смогут использовать "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Пусковые контейнеры этих ракет универсальны, - рассказал РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Атомные субмарины типа 971 "Щука-Б" считаются одними из самых грозных подводных охотников в мире. Благодаря особой конфигурации гребных винтов и другим технологическим ухищрениям их шумность снижена вдвое. С новым вооружением боевые возможности "Щук" вновь возрастут.

АПЛ проекта 949А "Антей" вооружены 24 противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит". Это чрезвычайно мощное и умное оружие, но оно постепенно устаревает. К тому же вместо огромных "Гранитов" субмарина сможет взять на борт, по некоторым оценкам, до 72 современных крылатых ракет.

Новейшие многоцелевые субмарины типа "Ясень" штатно вооружены "Калибрами" и "Ониксами".

- Они будут довооружены "Цирконами", - рассказал собеседник агентства.

Дальнобойные ракеты "Калибр" предназначены для нанесения ударов по сухопутным целям, сверхзвуковые "Ониксы" - противокорабельные, они нечувствительны к радиоэлектронным помехам. Гиперзвуковая ракета "Циркон", остановить которую современные средства ПВО не в состоянии, проходит испытания.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гранит
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
949А Антей
971 Щука-Б
ГЗЛА
Калибр КР
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