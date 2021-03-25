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Известия.ru

В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль

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Источник изображения: Фото: Научно-производственное объединение «МОЛНИЯ»

Разработчик космического корабля «Буран» научно-производственное объединение (НПО) «Молния» создаст новый аэрокосмический корабль гражданского назначения. Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Ольгу Соколову.

Первый полет в космос, по ее словам, челнок совершит уже в ближайшие пять лет.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — заявила она.

Полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», отметила Соколова.

В конце декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орел» для начала статических испытаний.

По его словам, новинка отличается от всех существующих сейчас космических кораблей тем, что «Орел» сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.

Глава «Роскосмоса» отметил, что у корабля «настолько мощная тепловая защита», что он может возвращаться к Земле «на 2-й космической скорости — не 8, а 11 км/с».

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Страны
Россия
Продукция
Буран ОК
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Роскосмос
Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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