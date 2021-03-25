"Они долго готовились": чем грозит новое обострение в Сирии

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В окрестностях Алеппо опять неспокойно — на днях город обстреляли мобильные отряды боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В ответ ВКС России нанесли мощный авиаудар по пункту управления, разгромив штаб и уничтожив десятки террористов, включая главаря. Одновременно авиация атаковала несколько целей в провинции Идлиб. О том, что сейчас происходит в Сирии, — в материале РИА Новости.

Удары по боевикам

Террористы вели огонь по жилым кварталам Алеппо из минометов и самодельных ракетных установок — повредили дома, автомобили, магазины. Несколько человек погибли, раненых доставили в городскую больницу и университетский госпиталь. Напомним, Алеппо окончательно освободили год назад. Сирийская армия выбила банды из восточного пригорода.

Боевики активизировались и в других регионах страны. По данным российских военных, готовятся крупные провокации. Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы намерены в ближайшее время инсценировать химическую атаку в населенном пункте Китиан на северо-востоке провинции Идлиб. В применении запрещенных вооружений против мирных жителей боевики традиционно собираются обвинить правительственные войска, чтобы в очередной раз вызвать "серьезную озабоченность" государств Запада.

Реакция официального Дамаска не заставила себя долго ждать. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сирии, российская авиация нанесла удар по объекту террористов возле пограничного перехода на окраине города Сармад, а ракета класса "земля — земля" поразила цель в городе Ках.

Подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе под Алеппо Источник изображения: © РИА Новости

До этого ВКС России бомбили группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* месяц назад. В конце февраля боевики атаковали позиции сирийской армии на юго-западе провинции Идлиб. Бомбардировщики и штурмовики остановили наступление террористов. Боевики потеряли 70 человек, 20 единиц техники.

Турецкая многоходовка

Чем активнее правительственные войска в Идлибе, тем меньше это нравится Турции. Не секрет, что многие группировки боевиков в этой провинции напрямую курирует и снабжает Анкара. В конце прошлой недели Минобороны Турции обвинило сирийскую армию в обстреле невоенных объектов.

Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо — Латакия Источник изображения: © РИА Новости

"Режим Башара Асада, который ранее атаковал больницу в Атарибе, теперь нанес ракетный удар по жилому району в Идлибской зоне деэскалации и стоянке грузовиков и трейлеров, — заявили в военном ведомстве. — Погибло много сельскохозяйственных животных, семеро мирных жителей получили ранения".

Дамаск на эти обвинения никак не отреагировал. Анкара направила Москве уведомление "о немедленном прекращении нападений", а находящиеся в регионе турецкие войска предупредили об опасности обстрелов. Во вторник посла России Алексея Ерохова вызвали в МИД Турции. Как сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, Анкара "передала российской стороне нашу обеспокоенность, особенно в отношении больницы. Также наши военные передали похожую обеспокоенность своим российским коллегам".

Впрочем, как показывают последние события, если уж и обвинять кого-либо в нагнетании обстановки, то уж точно не Анкаре. Не так давно Россия выразила озабоченность переброской техники вооруженных сил Турции и фортификационными работами в провинции Ракка.

"Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта", — говорится в официальном сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Стоило туркам закрепиться в Ракке, как оттуда начались обстрелы. В частности, на днях подконтрольные Анкаре бандформирования вели минометный огонь по населенному пункту Аль-Муаляк. Позже протурецкие боевики обстреляли колонну с мирными жителями, направляющимися в поселок Сейду. Однако больше всего влияние Турции заметно в Идлибе.

"Ситуация в провинции Идлиб остается замороженной после того, как примерно год назад президенты России и Турции заключили соглашение о прекращении боевых действий, о разграничении линии огня, — рассказал в эфире радио Sputnik политолог Камран Гасанов. — Но тема террористов никуда не делась. Определенную часть Идлиба занимает вооруженная оппозиция, которую в той или иной степени Россия тоже признает, но все-таки наибольшая часть — это террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сейчас политический процесс урегулирования продвигается и получает все новые форматы. Недавно встречались главы МИД Катара, Турции и России. Россия пытается со всех сторон подойти к решению этой темы, чтобы вовлечь как можно большее количество заинтересованных сторон и чтобы в конечном счете это урегулирование было полноформатным".

Ради нефти

Несмотря на уверения главы Госдепа Энтони Блинкена в том, что американцы больше не будут вмешиваться в дела других стран и свергать правительства, Пентагон остается важным игроком в сирийской гражданской войне.

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, США продолжают завозить в Сирию десятки боевиков из Ирака. "В случае отказа от политики смены режимов новая администрация должна прекратить военную поддержку джихадистов в районе американской базы в ат-Танфе на востоке Сирии, закрыть саму эту базу и вывести все американские войска. Что-то подсказывает, что они этого не сделают", — отметил Пушков.

Американские войска находятся в Сирии с 2014 года. Они контролируют северо-восток страны, где сосредоточено большинство нефтяных месторождений.

Вместе с союзниками из курдских формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) американцы организовали транспортировку черного золота в Ирак, откуда сырье поступает на международный рынок. По словам сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Бассама Туоме, из-за действий американцев страна потеряла более 92 миллиардов долларов. "Они орудуют, как пираты, выбирая в качестве цели нефтяные богатства страны и суда, поставляющие нефть", — подчеркнул он.

Очевидно, что от углеводородных трофеев в Вашингтоне не откажутся. В Сирию из Ирака через пограничный пункт "Аль-Валид" перебросили крупную колонну военных машин. Конвой из 40 грузовиков и нескольких единиц бронетехники проследовал на американскую военную базу, расположенную поблизости от аэродрома Хараб аль-Джир в провинции Хасеке. Ранее сообщалось о развертывании в этом регионе дополнительных объектов вооруженных сил США.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.