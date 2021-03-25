В США заявили о продолжении миссии в Сирии из-за угрозы от ИГ

США намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии, поскольку, как считают американские власти, от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) всё еще исходит угроза. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Вместе с тем представитель американского военного ведомства подчеркнул, что основная часть группировки уже разбита, передает ТАСС.

«Мы всё еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать ИГ. Это часть наших коалиционных усилий. Они (террористы. — Ред.) всё еще находятся там и все еще представляют угрозу», — сказал Кирби.

Ранее, 4 марта, межведомственные координационные штабы России и Сирии выпустили совместное заявление, в котором говорилось, в частности, что целью западных стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств страны, а не борьба с терроризмом.

В документе отмечалось, что для этого используется технология дробления страны и наращивается военное присутствие США в богатой углеводородным сырьем северо-восточной части Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

Официальный Дамаск рассматривают вооруженное присутствие США в Сирии как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.