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Известия.ru

Штурманы ВВС встретили профессиональный праздник на боевых постах в Сирии

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские штурманы Военно-воздушных сил в среду, 24 марта, отпразднуют 105-летие образование службы. Некоторые из них сейчас находятся на боевых постах на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Штурман должен в кратчайшее время после получения задачи подготовить самолет, ему необходимо запрограммировать маршрут, цель, время подлета и подготовить боеприпасы.


По словам штурмана Ивана, в Сирии его коллеги сталкиваются с некоторыми особенностями, касающимися авиации, которая летает на малых и предельно малых высотах, сообщает РЕН ТВ.

В частности, экипажам приходится работать с бумажными картами, поскольку сопредельные государства ведут «помеховую работу».

Центральная аэронавигационная станция была создана 105 лет назад, 24 марта 1916 года. Эту дату считают началом штурманского дела в военной авиации.

3 марта на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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Россия
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