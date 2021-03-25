Штурманы ВВС встретили профессиональный праздник на боевых постах в Сирии

Российские штурманы Военно-воздушных сил в среду, 24 марта, отпразднуют 105-летие образование службы. Некоторые из них сейчас находятся на боевых постах на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Штурман должен в кратчайшее время после получения задачи подготовить самолет, ему необходимо запрограммировать маршрут, цель, время подлета и подготовить боеприпасы.

По словам штурмана Ивана, в Сирии его коллеги сталкиваются с некоторыми особенностями, касающимися авиации, которая летает на малых и предельно малых высотах, сообщает РЕН ТВ.

В частности, экипажам приходится работать с бумажными картами, поскольку сопредельные государства ведут «помеховую работу».

Центральная аэронавигационная станция была создана 105 лет назад, 24 марта 1916 года. Эту дату считают началом штурманского дела в военной авиации.

3 марта на сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.