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Известия.ru

В РВСН начались учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс»

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования началось в Ракетных войсках стратегического назначения в Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл) и Тейковском (Ивановская область) ракетных соединениях.

Запланирована отработка маневров на маршрутах боевого патрулирования и противодействие диверсионным формированиям.


В учении будут задействованы образцы новейшей специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие применят современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники такие, как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

29 января, Минобороны раскрыло характеристики стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Стало известно, что подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс-С» предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования.

Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны: калибр — 1,86 м, длина ракеты —17,8 м, стартовая масса — 46 тыс. кг, масса полезной нагрузки — 1250 кг, дальность — до 10 тыс. кг, тип топлива — твердое.

Как сообщалось, полностью на комплексы «Ярс-С» мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии — на комплекс стационарного базирования.

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Листва
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