Военные Южной Кореи подтвердили запуск КНДР крылатых ракет

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле.

Гонконг. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в воскресенье минувшей недели осуществила пуск двух крылатых ракет со своего западного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов в среду.

"Мы обнаружили два снаряда, предположительно крылатые ракеты, выпущенные из северо-западного портового округа Ончон рано утром в воскресенье", - цитирует агентство "Ренхап" южнокорейского офицера комитета.

Он отказался раскрывать другие детали, в том числе точный тип ракет и дальность полета. Однако уточнил, что южнокорейские и американские власти анализируют детали и внимательно следят за соответствующими действиями.

"Решение не объявлять о недавних запусках было принято совместно с американской стороной. Мы внимательно следим за военной деятельностью Северной Кореи, сохраняя при этом твердую позицию совместной готовности", - отметил офицер.

По данным источников агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын, похоже, не наблюдал за последними запусками.

Ранее "Ренхап" со ссылкой на источники сообщало о том, что в воскресенье прошел запуск не баллистических, а крылатых ракет.

"Это были крылатые, не баллистические ракеты, они были обнаружены нашими средствами", - приводило агентство слова одного из источников.

Между тем, администрация США не считает эти пуски масштабной провокацией.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, это "нормальная военная активность".

Президент США Джо Байден также заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового."