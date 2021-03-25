«Ярсы» вышли на патрулирование в Марий Эл и Ивановской области. Перед военными ракетных войск стоит обширный перечень задач, сообщает телеканал «Известия». В ходе учений планируется отработка маневров на маршрутах. Цель — противодействие условным диверсионным группам. В ходе тренировок военные задействуют новейшие боевые машины «Тайфун-М» и «Листва».

«Ярсы» вышли на патрулирование в Марий Эл и Ивановской области. Перед военными ракетных войск стоит обширный перечень задач, сообщает телеканал «Известия». В ходе учений планируется отработка маневров на маршрутах. Цель — противодействие условным диверсионным группам. В ходе тренировок военные задействуют новейшие боевые машины «Тайфун-М» и «Листва».