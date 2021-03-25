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Известия.ru

«Ярсы» вышли на патрулирование в Марий Эл и Ивановской области

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«Ярсы» вышли на патрулирование в Марий Эл и Ивановской области. Перед военными ракетных войск стоит обширный перечень задач, сообщает телеканал «Известия». В ходе учений планируется отработка маневров на маршрутах. Цель — противодействие условным диверсионным группам. В ходе тренировок военные задействуют новейшие боевые машины «Тайфун-М» и «Листва».

«Ярсы» вышли на патрулирование в Марий Эл и Ивановской области. Перед военными ракетных войск стоит обширный перечень задач, сообщает телеканал «Известия». В ходе учений планируется отработка маневров на маршрутах. Цель — противодействие условным диверсионным группам. В ходе тренировок военные задействуют новейшие боевые машины «Тайфун-М» и «Листва».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-М
Проекты
Военные учения
Тайфун
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