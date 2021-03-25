На Т-64, Т-72, Т-80 ВСУ на Донбассе могут установить турецкий КАЗ Pulat

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сбивающий противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты РПГ украинский комплекс активной защиты "Заслон" был официально принят на вооружение ВСУ более 10 лет назад.

Этот КАЗ рекламировали на различных международных выставках, в октябре 2013 года его показывали на Яворивском полигоне тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

КАЗ "Заслон" на Т-64БВ

Однако массовых закупок за это время не произошло. Не стали его приобретать даже в ходе операции против народных республик Донбасса, когда украинские танковые подразделения понесли значительные потери в технике.

Дело, наверное, не только в том, что военное ведомство Незалежной постоянно испытывает проблемы в финансировании, но и в том, что сам "Заслон" далек от совершенства.

Тем не менее, не найдя признания на родине, создатели комплекса смогли продать его в Турцию, где сумели довести до ума и наладить серийное производство этого изделия, получившего местное обозначение AKKOR Pulat. Его получили около полусотни М60ТМ, которые применялись в ходе боевых действий в Сирии. Правда, из-за того, что против этих танков была задействована боевая авиация, применявшая управляемые бомбы, то эффективность КАЗ не была подтверждена.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Турецкие М60ТМ с Pulat

Тем не менее, турецкий ВПК готов продолжить оснащать такой защитой не только свою бронетехнику, но и поставлять ее на экспорт. Учитывая тесные военно-технические взаимоотношения Турции и Украины, не исключено, что какое-то количество Т-64,Т-72 и Т-80 ВСУ также получит эти Pulat, возможно, это произойдет уже в ближайшее время. Поэтому командованию корпусов при планировании оборонительных действий необходимо учитывать и такую возможность.

Лев Романов