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Интерфакс-АВН

Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье

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Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО). Архивное фото
Военнослужащий Восточного военного округа (ВВО). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Владивосток. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Крупные тактические учения с участием военнослужащих мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) началось на полигоне "Сергеевский" Приморье, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

На учениях задействуют порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольную и самоходную артиллерию, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3 тыс. целей, имитирующих живую силу и военную технику "противника". Особое внимание уделяется применению вертолетов армейской авиации ВВО и борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"К учениям, которые продлятся несколько дней, привлечено более 1 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

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1 комментарий
№1
25.03.2021 09:40
Впереди виден Т-34-85 нет?:-)
+1
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