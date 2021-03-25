Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье

Владивосток. 24 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Крупные тактические учения с участием военнослужащих мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) началось на полигоне "Сергеевский" Приморье, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

На учениях задействуют порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольную и самоходную артиллерию, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3 тыс. целей, имитирующих живую силу и военную технику "противника". Особое внимание уделяется применению вертолетов армейской авиации ВВО и борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"К учениям, которые продлятся несколько дней, привлечено более 1 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.