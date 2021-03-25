Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили правильность и своевременность создания в России Космических войск, рассказал РИА Новости первый командующий Космическими войсками, генерал-полковник Анатолий Перминов.

Двадцать лет назад - 24 марта 2001 года указом президента России был создан новый род войск - Космические войска. Как самостоятельный род войск Вооруженных сил они просуществовали до 2011 года, после чего были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а с 2015 года вошли в состав Воздушно-космических сил под первоначальным названием. В сферу ответственности входит мониторинг и выявление угроз для страны из космоса, запуск космических аппаратов на орбиту, управление орбитальной группировкой и т.д.

"Это решение - образование Космических войск, как я считаю, было правильным, своевременным и актуальным для Вооруженных сил Российской Федерации, что и подтверждает создание аналогичных войск затем в других странах по прошествии многих лет. Я считаю, что это было грамотное решение в тот момент для повышения информационной составляющей в системе управления войсками и оружием в видах и родах войск Вооруженных сил", - сказал Перминов.

"Правильность подходов подтвердила реальная деятельность наших Вооруженных сил в боевой обстановке в Сирии", - добавил генерал.

По его словам, взаимодействие различных родов и видов войск после создания Космических войск повысилось, но необходимо продолжать его наращивать - увеличивать применение космических сил и средств при сухопутных, морских и воздушных операциях.

"Фраза "Кто будет владеть космосом, тот будет господствовать на поле боя" произнесена не нами, но подтверждает свою правильность для войск любой страны", - сказал Перминов.

Рассказывая о формировании войск в 2001 году, он сказал, что решение не было неожиданным, а стало итогом длительной работы комиссии Совета безопасности и Минобороны, изучившей ситуацию с взаимодействием разных видов и родов войск, оценивались потенциальные угрозы для России. Вопрос о назначении Перминова командующим также был определен заранее, поскольку до этого он возглавлял главный штаб Ракетных войск стратегического назначения и курировал войска ракетно-космической обороны, был начальником полигона Плесецк.

"Помню тот день - министр обороны объявил о моем назначении (28 марта 2001 года - ред.), а так как кроме меня никого не назначили, я поехал к начальнику Генерального штаба Анатолию Квашнину решать вопросы комплектования Космических войск", - напомнил Перминов.

По его словам, "костяком" Космических войск стали сослуживцы по РВСН, в этом вопросе очень помог командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. А сам Перминов, если бы была возможность вернуться на 20 лет назад, все так же принял бы предложение возглавить новый род войск и точно так же вел формирование войск.